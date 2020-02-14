Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Seferberlik başlıyor, 6 gün sürecek

Bingöl'e bir takım ziyaret ve incelermelerde bulunmak için gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada gıda denetimleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'TÜM ÜLKEDE PAZARTESİ İTİBARİYLE BAŞLIYOR'

Gıda konusunda, ifşalar konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Pakdemirli, “Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu gece itibariyle bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız. Bütün çabamız ve mücadelemiz, Türkiye’de dört dörtlük 7’den 77’ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız devam edecek. Bunu da herkes böyle bilsin. Pazartesi, ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliği başlatıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliğinde 6 gün devam edecek denetim seferberliği tüm ülkede pazartesi itibariyle başlıyor” diye konuştu.

FINDIK SATIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fındık üretiminden ülke ekonomisine katkı sağlandığını anımsatan Bakan Pakdemirli, “Toprak Mahsulleri Ofisi son 2 yıldır fındıkla ilgili çok başarılı bir politika yönetiyor ve üreticimiz bu anlamda son derece memnun. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi 16-17 liradan fındığı almıştı ve bunun yurt dışına pazarlanması sayesinde de 1,5 milyar lira Türkiye ekonomisine katkı sağlamıştı. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 20,5 liradan arzu edenlerin kullanımına açıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Mart itibariyle başlıyor, bunu buradan duyuralım” şeklinde konuştu.