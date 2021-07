Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Antalya'da meydana gelen yangınlar henüz söndürülemedi. Ekiplerin tüm hızıyla çalışmalarına devam ettiği yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde...

"Yangını körükleyecek her sebep şu anda mevcut.

4 yerleşim yerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Etkilenen evler var.

Şu ana kadar 53 kişi yangından etkilendi.

13 dakika sonra ilk müdahale yapıldı.

Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır."

Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse 1 sene sonra belli oldu. Bu da (Manavgat'taki yangın) böyle bir şey olabilir."

Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Can kaybının olmaması için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyorum. Dumanın yaklaştığını görüyorsanız her şeyinizi geride bırakın.

Yangın bir savaştır. Savaşı hangi tarihte bitireceğinizi tahmin edemezsiniz."