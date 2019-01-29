Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Yem desteği sağlanacak civcivler yaşayacak”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da tavuk üretimi ile uğraşan bir firmanın sıkıntıları üzerine harekete geçti. Bakan Pakdemirli, "artık yem desteğinin sağlanacağını ve civcivlerimizin yaşayacağı müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitler hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana'da tavuk üretimi ile ilgili basına da yansıyan ve hepimizi derinden üzen görüntüler vardı. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz oldu ve nihayet bu sorun çözüldü. Ekonomik sorunlar yaşayan bir firmanın, bu işte fason üreticilere yem desteği sağlayamadığını gördük. Bürokratlarımıza gereken talimatları verdim ve Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş ile de sabah görüştüm. Akşam saatlerinde Valimiz beni çok mutlu eden haberi verdi.

Bakanlığımız tarafından yapılan girişim ve protokollerden sonra artık yem desteğinin sağlanacağını ve civcivlerimizin yaşayacağı müjdesini vermek istiyorum. Bu gelişme hem şahsımın hem Bakanlık Bürokratlarımızın hem de tüm kamuoyunun vicdanını rahatlattı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA