Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi beklenen müjdeyi verdi! Çiftçilere 91 milyon 433 bin 955...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya platformu olan Twitter'dan, çiftçilere yapılacak olan tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Kirişçi, yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."