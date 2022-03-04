Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yemin etti, ayağın tozuyla açıklama yaptı: tarım ürünleri ve gıda konusunda sıkıntıları yöneteceğiz

Bekir Pakdemirli'nin görevinden af talebinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek görevine başladı.

Yemin etmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi kendisine dün tevdi ettiğini belirterek Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"TARIM VE GIDA HERHANGİ BİR SEKTÖR DEĞİL"

Tarım ve gıdanın herhangi bir sektör olmadığını ifade eden Bakan Vahit Kirişci, söz konusu sektörlerin stratejik ve vazgeçilmez olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tarım ve gıda herhangi bir sektör değil, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini ve stratejikliğini unutmamamız lazım. Önemli olan millete, sektöre hizmet. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor, bizi doyuran şey bizim tarlada, bağda, bahçede, ahırda, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Biz bunun bilincindeyiz."

"SIKINTILARI BAŞARILI ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ"

Tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşanan sorunlara değinen Bakan Kirişçi," Son dönemde tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde yöneteceğiz." dedi.

Üreten herkesin toplumun baş tacı olduğunu dile getiren Kirişci, tarımın mevzuat yönünden bir sorunu olmadığını, süreç yönetimi konusunda çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.

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