45'lik Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük iş insanı sevgilisi ile dünyaevine giriyor! "İkinci Seda Sayan"MHP eski milletvekili Ahmet Çakar kimdir, nereli, kaç yaşında? | Ahmet Çakar biyografisiÖzel Bölge Hastanesi'nden müzik ziyafeti! " Altın Besteler" birbirleriyle yarışacakTürk Telekom'dan sevindiren haber! Ücretsiz WİFİ hizmeti sağlanacakCamdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in verdiği 'don' örneğine inanılmaz yanıt! "Pantolonun altına don giymediğimizde..."Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den tarımsal destek müjdesi! 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik ödemeler bugün başlıyorEkrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddia! "İYİ Parti'den aday olabilir!"Ahmet Hakan'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a çarpıcı sözler: "Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv"Melis Sezen'e destek vermek isteyen Yeşim Salkım, kaş yaparken göz çıkardı! Sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "İyice abarttınız"Johnny Depp - Amber Heard davası bitti mi? Ne zaman sonuçlanacak? Davayı kim kazanacak?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den tarımsal destek müjdesi! 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den tarımsal destek müjdesi! 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi twitter hesabında tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi yaptığı açıklamada: "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den tarımsal destek müjdesi! 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi twitter hesabında açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, çiftçilere verdiği tarımsal desteğin bugün başlayacağını söyleyerek müjdeyi verdi. , "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz.. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi. 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den tarımsal destek müjdesi! 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik ödemeler bugün başlıyor

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Vahit Kirişçi'nin çiftçilere verdiği tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor. Buna göre;

 yağlı tohumlu bitkiler desteği 2 milyar 963 milyon 2 bin 192 lira,

katı organik gübre desteği 195 milyon 77 bin 205 lira,

kırsal kalkınma desteği 8 milyon 900 bin 947 lira,

sertifikalı tohum üretim desteği 6 milyon 308 bin 817 lira,

hububat-baklagil ve dane mısır desteği 2 milyon 13 bin 346 lira,

hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 374 bin 785 lira olacak. 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den tarımsal destek müjdesi! 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik ödemeler bugün başlıyorTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den tarımsal destek müjdesi! 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik ödemeler bugün başlıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT