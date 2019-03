Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alacak (2)

'HER ZAMAN BİZE DESTEK OLDUNUZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aliağa'daki programının ardından Bergama'nın Kozak Mahallesi'ni ziyaret etti. Meydanda kendisini bekleyen ilçe sakinlerine seslenen Bakan Bekir Pakdemirli, "24 Haziran'da bize bir vize verdiniz. Bu vizenin adı "Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılına kadar bu ülkeyi yönetsin" vizesiydi. Biz Allah razı olsun, ne zaman başımız sıkışsa size geldik ve sizden yardım talep ettik. Siz de her zaman bize destek oldunuz. 17 yıldır iktidarız ve bu iktidarımız devam ediyor. Dedik ki "Koalisyon üretmeyen bir sistem getirelim, başkanlık sistemi getirelim" ona da destek oldunuz. Biz de sizlere 17 yıldır hizmet verme yarışı içerisinde koşturuyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN OYUNA GELMEMESİ LAZIM'

Unutulmaması gereken bazı konular olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1970'li yıllarda sokaklarda anarşi geziyordu. Temel ihtiyaç maddesi ne varsa, salçası, yağı, her şeyi kuyruklara girip sırada alınıyordu. 80 yılında Turgut Özal geldi, bir anda her şey değişti. Türkiye altın mı, petrol mü buldu? Yok. Sadece iyi yönetildi, tek başına iktidar ile yönetildi. Tam dedik "Zincirleri kırdık, prangalarımızdan kurtulduk. Tekrar gururlu bir devlet haline geldik', derken, 1990'lı yıllarda yeniden koalisyonların pençesine düştük. O nedenle Türkiye'nin oyuna gelmemesi lazım. Türkiye'de güçlü iktidar ile gitmemiz lazım. Bu nedenle mümkün mertebe seçimlerden kaçınmamız lazım. Son 16 yılda, 13 defa ister istemez seçime gittik. Her yıla bir seçim neredeyse. Artık seçim demek beklentilerin askıya alınması demek, seçim demek hükümetin de beklentilerinin askıya alınması, vatandaşın beklentilerinin askıya alınması demek."

'VERDİĞİNİZ VİZENİN DEVAMINI İSTİYORUZ'

Bu seçimden sonra 4,5 yıl seçim yapılmayacağını anımsatan Pakdemirli, "Cumhur İttifakı'na verdiğiniz vizenin devamını istiyoruz. Tüm desteğinize rağmen, 2007 yılında ne oldu? "Sen cumhurbaşkanını seçemezsin, milletin istediği cumhurbaşkanı olmaz. Bizim istediğimiz cumhurbaşkanı olur" dediler. Biz de size geldik. Bu tutmadı, dediler ki "Biz bu partiyi kapatacağız, beğenmiyoruz'. Halbuki bu partiye oy vermiş yüzde 50 çoğunluk var. Neyse, ondan da kurtulduk. 17- 25 yargı darbesi geldi. Dediler ki "Önce oğlunu sonra da seni hapsedeceğiz'. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı teslim etti mi? Etmedi. Özal'ı belki de zehirlediler. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet teslim edecek mi?" dedi. Bu sözler üzerine ilçe sakinleri "Hayır" diyerek cevap verdi.

'4 TANE KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR'

Dört kırmızı çizgilerinin bulunduğunu da ifade eden Pakdemirli, "Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet. Biz herkesle kardeşiz. Bu dördü bir arada olduğu zaman biz herkesle oturur, konuşuruz. Bu kırmızı çizgilerin dışına kim çıkıyorsa, onunla bozuşuruz. Kırmızı çizgilerin içerisinde AK Parti ve MHP var. Yani Cumhur İttifakı. Onun dışındakiler teröre siyasi tünel kazan partilerle iş tutuyorlar. CHP artık Atatürk'ün kurduğu CHP değil. Atatürk'ün kurduğu CHP olsa, anadan atadan kalma oy verme alışkanlıklarına devam edin" dedi.

