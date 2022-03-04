Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden ayrılan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama! Af talebini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Son dakika... 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Pakdemirli'den boşalan bakanlık görevine Vahit Kirişçi atandı.

Bakanlık görevi sona eren Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak," Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 4, 2022

Resmi Gazete'de yer alan atama kararında şu ifadelere yer verdi:

"Görevinden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince atanmıştır."

Son dakika | Bekir Pakdemirli'nin af talebi kabul edildi! Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi oldu

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