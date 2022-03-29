Tarım ve Orman Bakanlığı 283 orman mühendis alacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvuru tarihinin ve şartlarının neler olduğu merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı mühendis alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 283 sözleşmeli orman mühendisi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular Orman Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılacak. Sözlü ve yazılı sınav için 4-10 Nisan tarihleri arasında başvurulabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular, e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları yer ve saat, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek. Çeşitli illerde işe alınacak orman mühendisliği bölümü mezunu adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı mühendis alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

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