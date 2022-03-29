Tarım ve Orman Bakanlığı mühendis alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 283 sözleşmeli orman mühendisi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular Orman Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılacak. Çeşitli illerde işe alınacak orman mühendisliği bölümü mezunu adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Sözlü ve yazılı sınav için 4-10 Nisan tarihleri arasında başvurulabilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular, e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları yer ve saat, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

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