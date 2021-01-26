Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru yap! KPSS-2020/7 tercihi kılavuzu

ÖSYM, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercih yapamayan adayların yeniden tercih yapabileceğini duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığının KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda Yer Alan Sözleşmeli Pozisyonlarına Yeniden Yerleştirme Yapılması için tercih işlemleri alınmaya devam ediyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı (KPSS-2020/7) personel alımı 2021 tercihi nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN SON?

21 Ocak 2021 tarihinde yeniden alınmaya başlanan başvurular 27 Ocak'ta sona erecek.

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NASIL TERCİH YAPILIR?

ÖSYM'den tercih işlemleriyle ilgili şöyle bir uyarı yapıldı;

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, ön lisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

TARIM BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Kamu işçisi alımı toplam 23 kadroya yapılacak. İşte işçi alımında kadrolar;

Elektrikçi (Genel)

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni

Kamyon Şoförü

Kimya Laboratuvarı Görevlisi

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni

İş Makineleri Operatörü

Laborant (Gıda)

İş Makineleri Operatörü

Aşçı

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

Gemici

Marangoz

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni

Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

Laboratuvar Temizlik İşçisi

Temizlik Görevlisi

Sıhhi Tesisatçı

Sıhhi Tesisatçı

Otomotiv Elektrikçisi

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)

Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmak için başvuru şartları şöyle;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),



7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,

9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

10)Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

11)Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

12)Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

13) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından görüntülenecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda iletilecek. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğrenecekler.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacak. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacak..