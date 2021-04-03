Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ahmet Dinç kimdir?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dinç getirildi. Atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı. Peki Ahmet Dinç kimdir?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ AHMET DİNÇ KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları bugünkü ( 3 Nisan 2021 ) Resmi Gazete'de yayımlandı. Dinç Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne atandı. Dinç, 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Yardımcılığı’na atanmıştı.

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