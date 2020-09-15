Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş yapılan 113 ürünü ifşa etti

Vatandaşlara taklit, tağşiş ve ilaç katılmış ürün satan firmalara karşı savaş açan Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık bu kapsamda gerçekleştirdiği denetimlerde 91 firmaya ait 113 parti üründe taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiğini tespit etti ve firmaları ifşa etti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaptığı açıklamada "Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz." dedi

En etkin denetimcinin vatandaş olduğunu belirten Bakan Pakdemirli,"Her zaman söylediğim gibi en etkin denetimci vatandaşımızdır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile bize ulaşmalarını, şikayetlerini iletmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan son yapılan ifşa ile beraber, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

İşte vatandaşın canına kast eden o firmalar: