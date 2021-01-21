Tarım ve Orman Bakanlığı yeniden yerleştirme: KPSS-2020/7 tercih kılavuzu güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunda güncelleme yapıldı. 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar için yeni başvuru dönemi açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının KPSS-2020/7 tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonlarına yeniden yerleştirme yapılmasına karar verildi.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklama şu şekilde;

Danıştay 2. Dairesinin kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Geçici 19. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı gereğince, ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olmaları nedeniyle KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen ve ekte yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KPSS 2020/7 TERCİH KILAVUZU