Tarım ve Orman Bakanlığı’dan Kastamonu’ya 125 milyon lira tarımsal destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kastamonu çiftçisine 125 milyon lira tarımsal destek ödemesinde bulundu.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi konulu toplantı düzenledi. İl Müdürlüğü Lokalinde gerçekleştirilen toplantıya Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman ile proje hazırlayan firmalar katıldı. Kastamonu'nun proje konusunda daha ileri gittiğini ve daha güzel projeler hazırlamaya başladığını söyleyen Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, "Maksadımız Kastamonu tarımının daha ileriye gitmesi, daha çok proje gelmesidir. Rakamlara baktığımızda bugüne kadar Kastamonu'da, 243 proje yapmış yaklaşık 19 milyon TL destekleme almıştır. 2018 üretiminde 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız, Kastamonu çiftçisine 125 milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi yapmıştır. Çiftçi üretti yetiştirdi, bakanlığımız destekledi. Bakanlığımızın uyguladığı projelerde hemen hemen hepsinde Kastamonu var. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Kastamonu coğrafyasına baktığımızda, çoğu konuda Türkiye'de ön sırada bulunuyor. Bu nedenle burada her şey yapılabilir. Sahilde, narenciye, zeytin, kivi diğer taraflarda başka ürünler rahatlıkla olabilir. Sahilde bir ürün erken olabilirken, Ilgaz tarafına geldiğimizde başka bir ürün olabiliyor. Yani ilk mevsimde de son mevsimde de ilimizde ürün yetişebiliyor" dedi.

"Siyez buğdayını işleyen bir tesisin ilimizde kurulması gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakanlığının desteklemelerinin her geçen gün giderek arttığını belirten Yaman, "Bunun dışında İl Özel İdare destekleri ve diğer projelere baktığımızda Kastamonu'da, üretim her geçen gün artıyor. Yeterli mi? Değil. Büyükbaş hayvan sayısı 300 bin civarında, büyükbaş hayvan sayısı son yıllarda arttı ama son 10 yılı baz aldığımızda hemen hemen aynı. Ama küçükbaş hayvan sayısını baz aldığımızda, hayvan sayısı aşağıya doğru iniyor. Şuanda 105 bin civarında. Arılı kovan sayısına baktığımızda 85 bin kovanımız var, hemen hemen üretilen ballar kestane balı, orman gülü balı, çiçek balı, çam balı ilimizde mevcut ve kaliteli olduğu içinde pazarlama sorunumuz yok. Hanönü ve Tosya'da 12 bin dekar civarında çeltik ekimimiz var. Çeltik'te rakamlar yukarı doğru gidiyor. Burada en büyük etken verim ve kalitenin artması, her sene çiftçilerimize, sertifikalı tohumluk yardımı yapıyoruz. Burada dekara alınan verim arttı, kalite arttı. Siyez buğdayında ise 10 ilçemizde yaklaşık bin 900 çiftçi 40 bin dekar civarında ekiliş yaptı. Siyez ürünlerinin işlenmesinde endüstriyel bir işleme tesisi göremiyoruz. İsteriz ki Devrekâni'de, İhsangazi'de siyez buğdayını işleyen bir tesisimiz olsun. Türkiye'deki kestane üretiminin ilk üçündeyiz biz. 14 bin hektar kestanemiz var. Bunun 4 bin hektarı sırf kestane ormanı ama maalesef kestane işleyen tesisimiz yok. Bu konu önemli, demek ki sahilde kestane işleyen bir tesis yaptığımızda bunu bakanlığımız destekleyecek ve çiftçimiz kazanacak" diye konuştu.

"TMO, İnebolu'da fındık alımı yapacak"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 9 Eylül'de İnebolu'da fındık alımına başlayacağını açıklayan Yaman, "Bu alımla ilgili çalışmada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha önceden olmayan bir uygulamayı hayata geçiriyorlar. İlimizde 80 bin dekar fındık ekim alanımız var. İnebolu, Abana, Çatalzeytin ve Şenpazar'da bunun 55 bin dekarı bizden alan bazlı destek alıyor. Alan bazlı destek miktarı yaklaşık 9,5 milyon TL civarında. Ama fındıkta, dekara verimimiz arzu edilen seviyede değil. Ama belgesi olmayan organik bir ürün diyebiliriz. Genelde çiftçilerimiz gübre ve ilaç konusunda çok tedbirli mümkün mertebe kullanmıyorlar" şeklinde konuştu.

Proje hazırlayan firmalara sunum yapıldı

Toplantıya katılan ve proje hazırlayan firmalara Ziraat Mühendisi İl Proje Birimi Yetkilisi Abdurrahman Karakaya tarafından sunum yapıldı. Karakaya, sunumunda, Kastamonu'da bugüne kadar Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi (ÇFG) konuları dahil olmak üzere toplam 243 projenin tamamlandığını ve 18 milyon 851 bin 768 TL hibe ödemesi yapıldığını belirterek, bu yatırımlarla 500'ün üzerinde de istihdam sağlandığını kaydetti.

Kaynak: İHA