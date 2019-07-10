Tarım ve Orman Bakanlığından Muğla’daki yangına ilişkin açıklama

Muğla'nın Dalaman ilçesi yakınlarında çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayadibi Mahallesi ve bölgedeki seraların tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Muğla ili Dalaman ilçesi yakınlarında bugün saat 15.10'da orman yangını meydana gelmiştir. İlk andan itibaren ivedilikle harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınları ile mücadele ekipleri, Dalaman ilçesi Karaağaç mevkii kızılçam koru ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakika gibi kısa bir sürede ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir" denildi.

Çalışmalar sürüyor

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Saat 15:23'te başlayan söndürme çalışmaları devam etmekte olup; yangın çıkış saati itibari ile sıcaklık 37 C, nem oranı yüzde 18 ve rüzgarın batıdan 40 km'nin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi göstermiştir. Yangına 2 yönetim helikopteri, 13 su atar helikopter, 74 arazöz, 6 dozer sevk edilmiş olup; 350 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir."

Açıklamada, Kayadibi Mahallesi ve bölgedeki seraların tedbir amaçlı boşaltıldığı da belirtildi.

Kaynak: İHA