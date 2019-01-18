Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Çan’da çiftçilere seminer

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yaykın köyünde Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ," Üreticimizin en büyük sorunu yem fiyatları, yem fiyatları bizim belimizi büken en büyük unsur. İşte biz ülke olarak, bakanlık olarak, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü olarak yem fiyatlarını en makul bir fiyata çekebilmek için üreticimize yem maliyetlerini düşürebilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz. Ama ortada bir gerçek var. Yem üretiminin büyük bir kısmını dışarıdan ana ham maddesi olan protein, içeriği yüksek olan soya ve mısır gibi ana ham maddeleri dışarıdan ithal ediyoruz. Bu da dövize endeksli olarak geliyor. Döviz yükseldiği zaman otomatikman yem fiyatları da yükseliyor. Ama döviz yükselmeden keyfi zamlarda yapılabiliyor. Bu da buradaki üreticimizin ana girdi ham maddesi olan yem maliyetlerine otomatik olarak yansıyor. Dolayısıyla biz kendi üretimimizi kendimiz yapmak durumundayız. Baktığımız zaman Yaykın köyünde 122 tane büyük baş işletmesi var. 52 tane de küçük baş işletmesi var. 2350 büyük baş hayvan var. İşletme başına 20 hayvan düşüyor. Köyümüz orta ölçekli işletmeye sahip bir köy. Burada yem girdi maliyetlerini en aza indirmemiz lazım müdürlük olarak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Trinova bitkisi et ve süt otu diye geçen bir bitki biz son 2 yıldır bazı köylerde bunu denedik. Üreticilerimizin çok memnun olduğunu gördük. İnşallah bu yıl Yaykın köyünde bu bitkimizi yetiştireceğiz burasını pilot olarak bu köyümüzü seçiyoruz. Trinova bitkisiyle bu köyümüzdeki yem girdisini en aza indirmeyi hedefliyoruz " dedi.

Yapılan konuşmanın ardından il müdürlüğü personelince köylüye seminer verildi. Seminerin ardından 10 gruptan oluşan karı koca çiftler arasında Çiftçi Aileleri Tarımsal Eğitim ve Bilgi Yarışması düzenlendi. Test usulü yapılan yarışmada dereceye giren çiftlere çeşitli hediyeler verildi. Gerçekleştirilen seminere, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengi Mete Yavuz, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, İlçe Tarım ve | Müdürü Belma Türe, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ünsal Dirlik ve Halil İbrahim Demir, Çan Süt Üreticileri Derneği Başkanı Harun Arslan, STK Başkanları ve Yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA