Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ilkyardım eğitimi
Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine temel ilkyardım eğitimi verildi.
Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine temel ilkyardım eğitimi verildi.
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, İlkyardım Yönetmeliği kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün taleplerine istinaden, personellere yönelik, merkezin toplantı salonunda iki grup halinde temel ilkyardım eğitimi düzenlendi.
Eğitime katılan 26 kişiden 21 sertifika almaya hak kazandı.
Kaynak: İHA
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