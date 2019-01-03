Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline sivil savunma eğitimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli personele sivil savunma konusunda eğitim verildi.

İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, müdür yardımcıları, şube müdürleri çok sayıda personel katıldı. İl Müdürü Seven, toplantıda yaptığı konuşmada, sivil savunmanın, düşman saldırıları ile başa gelebilecek afet, yangın ve felaketlerle topyekûn mücadele etmek için alınabilecek her türlü silahsız koruyucu, kurtarıcı tedbir ve faaliyetler olduğunu belirterek, kısaca kötü günleri atlatmak için yapılan bilinçli mücadelelerin bütünü olduğunu ifade etti.

Sivil savunmanın insan yaşamını doğruda etkileyen çok önemli bir faktör olduğunu ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, konuya gerekli hassasiyetin gösterileceğini ve kurumda sivil savunma ile ilgili yapılması gerekli çalışmaların bizzat kendisi tarafından takip edileceğini belirtti.

Daha sonra kurum personeline, Sivil Savunma Amiri İsmail Ünsal tarafından Sivil Savunmanın Tanımı, Sivil Savunma Hizmetleri, Afet ve Acil Durum Hizmetleri, Seferberlik ve Savaş Hali Hizmetleri, Koruyucu ve Güvenlik Hizmetleri ile İkaz ve Alarm İşaretleri konularında sunum yapılarak, yangın ve sivil savunma ekiplerinde görevli personel, görevleri konularında bilgilendirildi.

Toplantı, karşılıklı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: İHA