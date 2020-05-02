Tarıma bahar bereketi

Erzurum'da Tarım sektöründe bahar bereketi yaşanıyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 12 ilçede bin 293 çiftçiye 23 bin dekar alan için yazlık buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliğinin destekleri doğrultusunda; çeşitli projelerle; 6 ilçede 30 bin adet ceviz fidanı, 15 ilçede 7 ton Fasulye tohumu, 6 ton Yonca, 18 Ton Korunga ve 18 ton Fiğ tohumu dağıtımı yapıldı.

Kaynak: İHA