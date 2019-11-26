Tarımda akıllı gübreleme dönemi

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak sıcaklık ortalamasının yükselmesine dikkati çekerek, "Gün geçtikçe belirginleşen iklim değişikliği söz konusuyken, artan küresel nüfusun gıda ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Gübre ve kimyasalları, toprağa, su kaynaklarına, çevreye ve hatta ürüne zarar vermeyecek şekilde kullanıyor muyuz? Bu alanda da akıllı gübreleme, hastalık ve zararlılar için akıllı mücadele yöntemlerini tarım sektörüne entegre etmeliyiz" dedi.

İTB meclis üyeleri, kasım ayı olağan meclis toplantısında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı şiddete dikkat çekmek amacıyla, yakalarına turuncu kurdele taktı. Mecliste yaptığı konuşmada kasım ayının sonuna gelindiği halde bahar günleri denilebilecek sıcaklıklar yaşandığını ifade eden Işınsu Kestelli, 2080-2100 yıllarında dünyadaki sıcaklıkların bu yüzyılın başına göre ortalama 2 derece artacağının tahmin edildiğini açıkladı.

'TÜRKİYE'DE SICAKLIK ORTALAMASI SON 50 YILDA 1.2 DERECE ARTTI'

Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin ortalama sıcaklığının son 50 yılda 1.2 derece arttığını anlatan Kestelli, küçük gibi gözüken bu rakamın aslında Türkiye'nin ikliminin değiştiğini ortaya koyduğunu vurguladı. Ege bölgesinde Ekim ayının uzun yıllar ortalama sıcaklığının 16.8 derece iken, 2019 ekim ayının 19 derece olarak gerçekleştiğini kaydeden Kestelli, "Artan dünya nüfusu nedeniyle, açlıkla mücadele etmek için çabalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Gün geçtikçe belirgileşen iklim değişikliği söz konusuyken, artan küresel nüfusun gıda ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Gübre ve kimyasalları, toprağa, su kaynaklarına, çevreye ve hatta ürüne zarar vermeyecek şekilde kullanıyor muyuz? Her zaman söylediğimiz gibi bu alanda da akıllı gübreleme, hastalık ve zararlılar için akıllı mücadele yöntemlerini tarım sektörüne entegre etmeliyiz. Buna sadece, ekonomik sürdürülebilirlik için değil çevresel sürdürülebilirlik için de mecburuz" dedi.

Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan tarım şurasına da değinen Kestelli, sonunda 60 maddelik sonuç bildirgesinin yayınlandığını hatırlatarak "Lisanslı depoculuktan coğrafi işaretlere, tarımsal üretim planlamasından teknolojinin tarım sektörüne entegrasyonuna kadar borsa olarak dile getirdiğimiz birçok konunun sonuç bildirgesinde yer aldığını görmek bizleri memnun etti. Şuranın sonuç bildirgesindeki bir maddede bilişim teknolojisini tarım sektörüne entegre ederek akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasından söz ediliyor. Borsa olarak tam da bu maddeye denk gelen bir prestij projesi hazırlıyoruz. Bunun memnuniyeti içindeyiz" dedi.

Meclisin açılışında konuşan İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de kasım ayındaki iklim koşullarına dikkat çekerek iklim değişikliğinin ileride tarım ürünlerine zarar verebileceğini kaydetti. Karbon salınımına dikkat edilmeyip önlem alınmazsa her yıl bu anormalliklerin üstüne koyarak artacağını savunan Kocagöz, tüm kurumları, yöneticileri ve bireyleri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Kocagöz, uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güvenin tekrar tesis edilmesi gerektiğini belirterek geleceğe büyüme odaklı bakılmasını ümit ettiğini açıkladı.

Toplantının konuğu olan Koruncuk Vakfı İzmir Şubesi Başkanı Işıl Nişli ise 5 yıl önce kuruluş çalışmaları başlayan vakfın faaliyetlerinden söz etti. 1992'de İstanbul Bolluca'da bir çocuk köyü kurulduğunu söyleyen Nişli, yüzlerce çocuğun sevgi ve ilgiyle yaşama tutunduğunu belirterek gönüllüler ile birlikte kurdukları Koruncuk Köy Urla'yı anlattı.

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Kaynak: DHA