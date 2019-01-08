Tarımda gece eğitim seferberliği tekrar başlıyor

Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kış aylarında geleneksel hale getirilen gece eğitim toplantıları başlıyor. Bu yıl "100 günde 200 eğitim toplantısı" adı altında başlatılan eğitim toplantılarının teması "yerinde eğitim, yerli üretim" olacak.

Çiftçilerin iş yoğunluğunun az olduğu kış aylarında köylerde yapılan gece eğitimlerinin çok önemli olduğunu belirten Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin yetiştiricilik ve üretimle ilgili teknik konularda, devletimizin destek ve teşvikleri hakkında bilgilendirilmesi bunun yanında sorunların yerinde tespit edilmesi çok faydalı oluyor. Özellikle son yıllarda Valimizin başkanlığında programlı bir eğitim formatına dönüştürülen gece eğitim toplantılarımızın çok somut katkılar sağladığını bizzat gördük. Yapılan bu eğitim ve bilgilendirme çalışmaları neticesinde Bayburt, Bakanlığımız ahır projelerinden en fazla yararlanan iller arasında yer aldı. Yine geçen yıl buzağı ölümlerinin azaltılması teması kapsamında köylerimizde 90 gün içerisinde 180 gece eğitim toplantısı yaptık ve bu çalışmalarla İlimizde buzağı ölümlerinin % 16'lardan % 6'lara düşürüldü. Yani yıllık olarak yaklaşık 10 milyon TL'lik bir kazanım sağlanmış oldu. Bunun yanında tarımla ilgili her konuda bu eğitim çalışmaları çiftçilerimiz nezdinde ciddi anlamda karşılık bulmakta ve fayda sağlamaktadır. Bizim açımızdan ise yaptığımız çalışmaların sahadaki etki analizini yapmamıza imkân sağlıyor.

Bu doğrultuda 2019 yılı için planlanan eğitim çalışmalarımızı Valimizin katılımı ile bu hafta Çayıryolu köyümüzden başlatacağız inşallah. "100 günde 200 eğitim toplantısı" hedefi ve "yerinde eğitim yerli üretim" sloganı ile tüm köylerimizde tüm yetiştiricilerimize ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA