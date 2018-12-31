Tarımın her alanına Büyükşehir desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'li çiftçileri 2018 "de tarımın her alanında desteğini sürdürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmaları ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yanında oldu. Bu kapsamda Kocaeli'nde tarım ve hayvancılık konularında veri tabanı oluşturdu. Bu veri tabanı ile kentin her yıl güncellenen tarım ve hayvancılık haritası hazırlandı. Tarım akademisi adıyla çiftçi eğitim merkezleri kurularak çiftçilere uygulamalı eğitimler verildi. Bu kapsamda 350 mahallede 2 bin 500 çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği ve 1500 hayvancılık işletmesine koruyucu veteriner hekimlik desteği verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, tarım ve hayvancılığı geliştirme, destekleme projelerini kapsamında çiftçiye 2018 yılında önemli destekler verdi. Köylerdeki tarımsal sulama ve hayvanların içme suyu ihtiyaçlarından çiftçinin ekipmanına kadar tarımın her alanına destek verildi.

Kullanılmayan köy arazileri ise ağaçlandırılarak 364 dekarda 9 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Meyveciliği geliştirmek için 2014 yılından itibaren başta ceviz olmak üzere bin 50 çiftçiye yüzde 50 hibeli 180 bin adet ve 16 ayrı çeşit meyve fidanı desteği verildi. Çilek bahçesi kurulumu için 50 çiftçiye yüzde 50 hibeli 350 bin çilek fidesi ve malç naylonu, Dikey Tarım Aparatı, damla sulama borusu, gölgeleme tülü, organik gübre, torf, perlit ve alçak tünel sera naylonu desteği verildi. Kandıra Karpuzu Destekleme Projesi kapsamında 59 çiftçiye 200 Bin adet karpuz tohumu desteği sağlandı. Ayrıca Kocaeli'nde modern sulama teknikleri Avrupa Birliği destekli eğitim projesi kapsamında 14 köyde, 10 ay boyunca 300 çiftçiye tarım ve hayvancılık konulu uygulamalı eğitim sunuldu. Modern sera sayısını arttırmak amacıyla 10 çiftçiye yüksek tünel çelik konstrüksiyon yüzde 50 hibeli sera desteği verildi. 800 çiftçiye ise yüzde 50 hibeli Bin 400 top sera naylonu desteği sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvancılığı desteklemek amacıyla imar değişikliği yapıldı. 750 metrekare olan alt sınır arazinin yüzde 35'i şeklinde değiştirilerek büyük çiftliklerin yapılmasının önü açıldı. Hayvan barınakları kontrolü, ruhsatlandırma işlemleri ile yapım ve onarım yardımları yürütüldü. 3 Bin 100 kilometre tarla yolu açıldı. Ulaşılamayan üretim sahalarına tarla yolları yapıldı. Kentin önemli bir değeri de olan Kandıra Hindisi Destekleme Projesini de uyguladı. Proje kapsamında 50 çiftçiye 10 Bin adet hindi yarkası, yem ve ekipman desteği sağlandı. 2017 yılı itibariyle başlangıç olarak 17 çiftçiye, istihdam sağlamak ve organik yumurta üretimini arttırmak için yüzde 50 hibeli kümes ve tavuk desteği verildi.

Kaynak: İHA