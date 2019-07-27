Tarımın sektörünün sorunları Osmaniye’de masaya yatırıldı

3. Tarım ve Orman Şurası öncesi Osmaniye Tarım ve Orman Sektörünün Değerlendirme toplantısı Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Düzenlenen toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Sivil Toplum Kuruluşları ve sektör temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 3. Tarım ve Orman Şurası 2019'un sonbahar aylarında yapılacağını hatırlatarak "İllerimizde Tarım Orman Bakanlığımıza bağlı tüm sektörlerimizin şurada görüşülmek üzere problemlerini veya şuraya katkı sağlayabilecek öneri ve talepleri alacağız. Şura'da değerlendirmek üzere kitapçık halinde getireceğiz. Bugüne kadar Osmaniye ilimizde tarım ve hayvancılıkla ilgili Bakanlığımızdan almamız gerekenleri biz Milletvekillerimizin ve Sayın Valimizin desteği ile aldık. Ben hassetten sektör ve çiftçilerimiz adına kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu Şura'nın Osmaniye ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da, burada alınacak olan kararların 3. Tarım ve Orman Şurası'nda hayata geçirilmesine çalışacaklarını belirterek, "Bizlere düşen Osmaniye ilimizde alınacak kararların Ankara'da bire bir takipçisi olmaktır. Milletvekilleri olarak, buradan alınan her türlü kararın Ankara'da bizlerde takipçisi olacağız." dedi.

Daha sonra konuşan Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise, dünyada yakın gelecekte belki de gıda savaşlarının gündeme gelebileceğine bu yüzden tarımın hayati önem taşıdığını vurguladı. Durmuşoğlu, "Osmaniye deyince akla hemen yer fıstığı geliyor, turp geliyor. Bunların da çeşitli alanlarda daha da kıymetlendirilebilmesi için bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Osmaniye'mizi kanatlı hayvan üretim merkezi kapsamına da almaya çalışıyoruz. Bu bizim içim önemli çünkü Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde Türkiye'nin en büyük kesimhanesi kurulu. Ama bizim bu kesimhaneye üretim yapacak bizim sözleşmeli çiftçileri yetiştirmemiz lazım. Önemli olan burada üretimi artırmak, istihdamı artırmak. Kalkınmaya refaha katkı sağlayacak alanları sonuna kadar desteklenmesinden yanayız." dedi.

Toplantının sonunda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, "Tarım ve Orman Şurası ile bitkisel, hayvansal ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi, güvenliği ve güvenilirliğinin temini, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunmasına ilişkin stratejilerin oluşturulması hedeflenmektedir. Tarım Şurası çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarının hazırlayacağı Çalışma Belgesine temel oluşturulmak üzere bugün ilimiz tarımsal faaliyetleriyle ilgili tüm sektör paydaşlarının katılımıyla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıda ilimiz tarım ve orman sektörünün mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, geleceğe yönelik hedef ve stratejiler belirlenip raporlanacaktır. Bu sektör toplantısında alınan kararlardan ilde çözülmesi gerekenleri buradan çözmeye gayret edeceğiz. Merkezi yönetim tarafından çözülmesi gerekenleri de Milletvekillerimizle birlikte inşallah merkezde takipçisi olacağız" diye konuştu.

Toplantının sonunda sektör temsilcileri, üreticiler, çiftçiler ve tarım ve ormanın paydaşları tek tek söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: İHA