Çiftçilere yapılacak ödemelerde 2021 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınacak. Bu doğrultuda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. Gerçekleşecek bu ödemelerin ne zaman olacağını çiftçiler büyük merak içinde bekliyorlar. Bu bağlamda, Tarımsal destek ödemeleri başladı mı? Ne zaman başlayacak? Kimlere verilir? Detaylar haberimizde...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ödemelere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamasında, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara yatırılmaya başlanacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı metnin tamamı şu şekilde:

"10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız. Buzağı desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, malak desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, küçükbaş soy kütüğü desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira."

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ KİMLERE VERİLİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınladı. Tebliğe göre destek ödemelerinden yararlanacakların kapsamı şu şekilde olacak.

Tebliğ, 2021 yılında yapılacak bombus arısı kullanım, fındık alan bazlı gelir, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu, iyi tarım uygulamaları, katı organik-organomineral gübre, küçük aile işletmesi, mazot ve gübre, organik tarım, sertifikalı fidan ile fide ve standart fidan kullanım, sertifikalı fidan üretim, sertifikalı tohum kullanım, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi, yem bitkileri ve sertifikalı tohum üretim destekleri uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.