Tarımsal Genetik Mühendisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2132.40

Meslek Adı : Tarımsal Genetik Mühendisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Birim Grubu : Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Bitkisel üretim temel bilgilerine ek olarak bitki genetiği, ıslahı ve biyoteknoloji ve tohum/tohumluk teknolojisi konularında uzmanlaşmış, bu alanlarda bilgi ve uygulama becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarımsal Genetik Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Farklı bitki türlerinde çeşitli ıslah programlarının oluşturulması ve yürütülmesini gerçekleştirmek,

b) Kültür bitkilerinde dayanıklılık özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla moleküler biyoloji ve genetik teknikleri kullanmak,

c) Bitkilerde genetik mühendisliği tekniklerinin uygular ve geliştirmek,

d) Tohumluk üretim programları oluşturmak ve uygulamak,

e) Tohum teknolojisinde yenilikçi ürün ve yöntemlerin üretim süreçlerinin maliyetin tarımsal ve ekonomik verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,

f) Bitkisel gen kaynaklarının karakterizasyonu ve değerlendirilmesi, bitki genetiği ve ıslahı ile ilgili biyoinformatik analizlerini yapmak ve yorumlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tarımsal Genetik Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.15” kod olarak kullanılır iken Ağır Taşıma ve Kaldırma Denetmeni mesleği için “2149.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tarımsal Genetik Mühendisi Meslek Kodu “2132.40” olarak belirlenmiştir.

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