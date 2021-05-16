2021 İstanbul 29 Mayıs Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2022103332021 Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1072112062021 İstanbul Bilgi Üni. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2025123212021 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111611553Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 16 Mayıs 2021 Pazar2021 Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200590173Şans Topu çekiliş sonuçları 16 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi2021 Ege Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1034109152021 Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210959Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset yağmur sonrası ortaya çıktı!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Tarımsal Genetik Mühendisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Tarımsal Genetik Mühendisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Tarımsal Genetik Mühendisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Tarımsal Genetik Mühendisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarımsal Genetik Mühendisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2132.40

Meslek Adı : Tarımsal Genetik Mühendisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Birim Grubu : Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Bitkisel üretim temel bilgilerine ek olarak bitki genetiği, ıslahı ve biyoteknoloji ve tohum/tohumluk teknolojisi konularında uzmanlaşmış, bu alanlarda bilgi ve uygulama becerisine sahip kişidir.

bolge-iskur1-017.jpg

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarımsal Genetik Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Farklı bitki türlerinde çeşitli ıslah programlarının oluşturulması ve yürütülmesini gerçekleştirmek,
b)    Kültür bitkilerinde dayanıklılık özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla moleküler biyoloji ve genetik teknikleri kullanmak,
c)    Bitkilerde genetik mühendisliği tekniklerinin uygular ve geliştirmek,
d)    Tohumluk üretim programları oluşturmak ve uygulamak,
e)    Tohum teknolojisinde yenilikçi ürün ve yöntemlerin üretim süreçlerinin maliyetin tarımsal ve ekonomik verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,
f)    Bitkisel gen kaynaklarının karakterizasyonu ve değerlendirilmesi, bitki genetiği ve ıslahı ile ilgili biyoinformatik analizlerini yapmak ve yorumlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tarımsal Genetik Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.15” kod olarak kullanılır iken Ağır Taşıma ve Kaldırma Denetmeni mesleği için “2149.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tarımsal Genetik Mühendisi Meslek Kodu “2132.40” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT