Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı Tanımı;
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Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı Maaşları
Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3142.38
Meslek Adı :
Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu :
Tarım Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Tarımsal işletmelerin karlılık durumlarını arttırmak amacıyla tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinde, proje hazırlama, finansman ve ürün pazarlama, tarımsal muhasebe kayıtlarını düzenleme, tarımsal sigorta, tarımsal danışmanlık, tarımsal değerleme ve çiftçi örgütlenmesi, gibi konularda bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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