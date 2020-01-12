Tarımsal kuraklık sonrası İl Kriz Komitesi toplandı

2018-2020 Manisa Kuraklık Eylem Planı kapsamında 2020 yılı Manisa Tarımsal Kuraklık İl Kriz Komitesi, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak önemli kararlar aldı.

Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı Başkanlığında toplanan Manisa Tarımsal Kuraklık İl Kriz Komitesi kuraklıkla mücadele ve mevcut su kaynaklarının daha etkin ve ekonomik kullanılması için önemli kararlar aldı.

Toplantı sonunda komite tarafından alınan kararlar şöyle açıklandı: "Sulamada kullanılan su kaynaklarının ekonomik bir şekilde kullanılması için ilgili kurumların gerekli tedbirleri alması ve uygun bir sulama planlaması yapılacak. Meteorolojik verilerin sürekli olarak takip edilecek ve ilgili kuruluşla sürekli bilgi alışverişinde bulunulacak. İlimizde kuraklık konusunda çiftçilere gerekli eğitimlerin verilmesi ve ürettikleri ürün desenini kuraklığa karşı dayanıklı çeşitlerden seçmeleri hususunda bilgilendirilecek. Küresel ısınmaya bağlı yağış azlığının ve kullanılan kimyevi gübrelerin toprakta tuzlanmayı artırıcı etkisi göz önüne alınarak, gübre kullanımının azaltılması, anız yakmanın engellenmesine çalışılacak. Sulama birliklerince sulama ücretleri artışının asgari düzeyde tutulması sağlanacak. Toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran arazi kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerine ağırlık verilecek. Belediyelerce şebekelerdeki su kayıp kaçakların azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması sağlanacak. Yeraltı su seviyesini beslemek üzere gerekli regülatörler oluşturulacak. Açık sulama kanallarının kapalı basınçlı sistemlere dönüştürülmesi sağlanacak. Su kaynaklarını kirleten etkenlerle daha aktif mücadele yapılacak. Kapalı devre sulama sistemlerini teşvik etmek amacıyla, çiftçilere yönelik hibe ve destek programları devam ettirilecek."

Kaynak: İHA