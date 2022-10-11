Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü görev tanımı nedir, Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü ne iş yapar, Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü Tanımı;

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Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü Maaşları

Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8341.04

Meslek Adı :

Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Tarım Ve Ormancılık Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarımsal Mücadele Alet ve Makineleri Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, makine ve ekipmanların günlük kontrol ve bakımını yapma, ilaçlama için hazırlık yapma ve ilaçlama yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarımsal Mücadele Alet ve Makineleri Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makine ve ekipmanların günlük kontrol ve bakımını yapmak,

b) İlaçlama için çevre güvenlik önlemleri almak,

c) İlaç karışım listesini incelemek,

d) İlaç karışım elemanlarını ölçmek, karıştırmak,

e) İlaç karışımını depoya doldurmak, homojen hale getirmek,

f) Makinenin debi ayarını, basınç ayarını, püskürtme başlıklarının ayarını yapmak,

g) Makinenin iş genişliği ayarını yapmak,

h) Makinenin ilerleme hızını ayarlamak,

i) İlaçlama sistemini devreye sokmak,

j) Makineyi yürütmek,

k) İlaçlama sürecini gözlemlemek,

l) İlaçlama parselini bitirmek,

m) İş sonu makine temizliği yapmak,

n) İlaç ve ambalaj artıklarını imha etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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