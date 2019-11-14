Tariş Zeytinyağı Birliği zeytinyağının fiyatını açıkladı

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, zeytinyağının fiyatını açıkladı. Zeytinyağına 20 TL fiyat belirlediklerini ve bunun üreticiyi memnun edecek bir rakam olduğunu kaydeden Sürek, "Zeytinyağı Birliği, her zaman üretici ortaklarının yanında yer aldığını bu alım kampanyasında bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, kurumun tüm olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek üreticisini de memnun etmeyi hedefleyen bir fiyat belirlediklerini söyledi. Sürek, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin 2019-2020 dönemi alım kampanyasında sızma yağlara 20 TL fiyat verdiğini kaydetti. Sürek, amaçlarının ürünün değerini koruyarak üreticiyi mağdur etmemek olduğunu kaydederek, "Kooperatif bölgelerimizden gelen fiyat değerlendirmeleri, iç ve dış piyasalar rekolte ve fiyat seviyelerini de dikkate alarak üreticimizi memnun edeceğini düşündüğümüz fiyatla alımlara başladık. Bundan sonraki süreçte de piyasa gelişmelerine göre hareket edeceğiz. Ürünün değerini koruyarak, üreticimizi mağdur etmemek başlıca hedefimizdir. Bu amaç doğrultusunda başlattığımız alım kampanyası tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz yıl başarılı bir alım kampanyası yürüttük. Üretici ortaklarımızla omuz omuza 2018-2019 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumlarını dikkate alarak titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 20 TL fiyat vererek, alımlara başladık" diye konuştu.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin tüm kooperatifleri ve 28 bin ortağıyla bölgede güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Sürek, en önemli gücünün ortakları, ortaklarının ürünü olan zeytinyağının kalitesi olduğunu vurguladı. Sürek, şöyle devam etti:

"Birliğimizin açıkladığı alım fiyatının sadece ortaklarına değil, tüm üreticilere olumlu yansıması dileğindeyiz. 2019-2020 sezonu Türkiye zeytinyağı rekolte tahmininin 225 bin ton olduğudur. Zeytinyağının ana vatanı Türkiye'dir. Bu yıl hem rekolte hem de kalite açısından iyi bir sezon yaşayacağız. Birlik olarak sadece ortaklarımızdan aldığımız ve kendi tesislerimizde sıktığımız ürünleri Tariş markasıyla iç ve dış pazarlarda en iyi şekilde değerlendireceğiz. Amacımız dalgalı ve zaman zaman belirsiz olan zeytinyağı piyasasında üreticimizin ürününü en iyi şekilde değerlendirmek ve kazancını arttırmaktır."

Kaynak: İHA