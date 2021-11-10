Tarkan, Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde kendi şarkısıyla andı! "Hatırlamalı, Sevgiyle anmalı…"

Evlenip baba olduktan sonra uzun zamandır kendini geri plana atan ve sevenleri tarafından oldukça özlenen Tarkan Koronavirüs salgını nedeniyle sahnelere ara vermişti. Uzun süredir ailesiyle birlikte Almanya'da olan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye geldi.

REKLAM FİLMİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Tarkan'ın da Trendyol ile çektiği ilk reklam filmini sosyal medya hesabından "İşte çekimlerine gittiğim, günlerdir üzerinde çalıştığımız ilk trendyol reklam filmi" notuyla yayımlaması üzerine paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

"UNUTMAMALI"

Tarkan, Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yılında yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

“Unutmamalı” parçanın müziğiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerini birleştiren Tarkan, “Hatırlamalı, sevgiyle anlamlı, unutmamalı” notuyla paylaştı.