Tarkan'ın acı kaybı! Yürek yakan acı sözleri "Benim 20’li yaşlarım..." diyerek duyurdu!

Mutlu bir yuva kuran Tarkan, öğle saatlerinde aldığı acı haberle yıkıldı.

Tarkan, kariyerinin ilk gününden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"KELİMELERLE TARİFİ ZOR"

Tarkan, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

''20’li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı’yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak.

Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi… Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…''