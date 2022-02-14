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Tarkan'ın yeni şarkısının ismi ne? Geççek şarkısı ne zaman yayınlanıyor? Tarkan yeni şarkısı yayınlanma tarihi

Megastar Tarkan uzun süren ayrılığa 'Geççek' isimli şarkısı ile son verecek. Sanatçının hayranları şarkı hakkında bilgi edinmek ve ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Bu bağlamda, Tarkan'ın yeni şarkısının ismi ne? Geççek şarkısı ne zaman yayınlanıyor? İşte Tarkan yeni şarkısı yayınlanma tarihi...

Tarkan'ın yeni şarkısının ismi ne? Geççek şarkısı ne zaman yayınlanıyor? Tarkan yeni şarkısı yayınlanma tarihi

Ünlü sanatçı Tarkan son albümünü 2017 senesinde yayınlamıştı. Aylardır yeni albüm hazırlığı içerisinde olan Tarkan'dan güzel haber kısa süre önce geldi. Peki, Tarkan'ın yeni şarkısının ismi ne? Geççek şarkısı ne zaman yayınlanıyor? İşte Tarkan yeni şarkısı yayınlanma tarihi...

Tarkan'ın yeni şarkısının ismi ne? Geççek şarkısı ne zaman yayınlanıyor? Tarkan yeni şarkısı yayınlanma tarihi

GEÇÇEK ŞARKISI NE ZAMAN YAYINLANIYOR? 

Hayranları tarafından uzun süredir beklenen haberi Megastar Tarkan sosyal medya hesabından açıkladı.

Tarkan'ın yeni şarkısının ismi ne? Geççek şarkısı ne zaman yayınlanıyor? Tarkan yeni şarkısı yayınlanma tarihi

Tarkan 5,2 milyon takipçili Instagram hesabından "Geççek 17 Şubat'ta sizlerle. Ay ay çok heyecanlı" mesajını paylaştı. 

Tarkan'ın yeni şarkısının ismi ne? Geççek şarkısı ne zaman yayınlanıyor? Tarkan yeni şarkısı yayınlanma tarihi

Tarkan'ın yaptığı paylaşım yüz binlerce beğeni almış durumda

Bölge Gündem Editör Ekibi
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