Tarkan'ın yeni şarkısının ismi ne? Geççek şarkısı ne zaman yayınlanıyor? Tarkan yeni şarkısı yayınlanma tarihi Megastar Tarkan uzun süren ayrılığa 'Geççek' isimli şarkısı ile son verecek. Sanatçının hayranları şarkı hakkında bilgi edinmek ve ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Bu bağlamda, Tarkan'ın yeni şarkısının ismi ne? Geççek şarkısı ne zaman yayınlanıyor? İşte Tarkan yeni şarkısı yayınlanma tarihi...

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Ünlü sanatçı Tarkan son albümünü 2017 senesinde yayınlamıştı. Aylardır yeni albüm hazırlığı içerisinde olan Tarkan'dan güzel haber kısa süre önce geldi. Peki, Tarkan'ın yeni şarkısının ismi ne? Geççek şarkısı ne zaman yayınlanıyor? İşte Tarkan yeni şarkısı yayınlanma tarihi... GEÇÇEK ŞARKISI NE ZAMAN YAYINLANIYOR? Hayranları tarafından uzun süredir beklenen haberi Megastar Tarkan sosyal medya hesabından açıkladı. Tarkan 5,2 milyon takipçili Instagram hesabından "Geççek 17 Şubat'ta sizlerle. Ay ay çok heyecanlı" mesajını paylaştı. Tarkan'ın yaptığı paylaşım yüz binlerce beğeni almış durumda Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Geççek