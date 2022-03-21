Tarla Bitkileri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarla Bitkileri Teknikeri görev tanımı nedir, Tarla Bitkileri Teknikeri ne iş yapar, Tarla Bitkileri Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarla Bitkileri Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarla Bitkileri Teknikeri Tanımı;

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Tarla Bitkileri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarla Bitkileri Teknikeri Maaşları

Tarla Bitkileri Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tarla Bitkileri Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarla Bitkileri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.54

Meslek Adı :

Tarla Bitkileri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarla Bitkileri Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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