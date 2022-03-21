Tarla Bitkileri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarla Bitkileri Teknisyeni görev tanımı nedir, Tarla Bitkileri Teknisyeni ne iş yapar, Tarla Bitkileri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarla Bitkileri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarla Bitkileri Teknisyeni Tanımı;

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Tarla Bitkileri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarla Bitkileri Teknisyeni Maaşları

Tarla Bitkileri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tarla Bitkileri Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarla Bitkileri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.61

Meslek Adı :

Tarla Bitkileri Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarla bitkileri üretimi için; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda tarım alet makineleri ile toprak hazırlığı ve ekim yaparak, , tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve bunların bitki sağlığı, sulama, gübreleme, çapalama gibi bakım işleri ile hasat, harman ve depolama işlemlerini yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarla Bitkileri Teknisyeni , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bitkisel üretimle uğraşan tarımsal işletmelerde tarla bitkileri yetiştiriciliği üretim sistemlerini uygulamak,

b) Çiftçileri tarım arazisini ekime hazırlama bitki bakımı ve ürünün tekniğine uygun olarak hasat, harman ve depolama gibi konularda eğitmek,

c) Ekim yapılacak olan arazinin seçimini yaparak ekim için toprak işlemesi ve tohum yatağı hazırlığı yapmak,

d) Yetiştiriciliği yapılacak olan bitkinin yöreye uygun tohumluk seçimini yapmak,

e) Endüstri bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerin, çayır mera ve yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller ve tahılların yetiştirilmesinde görev almak,

f) Hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda gerekli önlemleri almak,

g) Hasat harman ve depolama yapmak,

h) Toplanan tarım ürünlerinin sınıflandırılması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemleri belirlemek,

i) Doğal kaynaklar ve iklim verilerini tarımda değerlendirmek,

j) Toprak yapısı, bitki besleme, ekoloji ve peyzaj konularında güncel bilgi ve uygulamalara hakim olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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