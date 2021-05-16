Tarla Bitkileri Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3142.61

Meslek Adı : Tarla Bitkileri Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Tarla bitkileri üretimi için; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda tarım alet makineleri ile toprak hazırlığı ve ekim yaparak, , tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve bunların bitki sağlığı, sulama, gübreleme, çapalama gibi bakım işleri ile hasat, harman ve depolama işlemlerini yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarla Bitkileri Teknisyeni , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bitkisel üretimle uğraşan tarımsal işletmelerde tarla bitkileri yetiştiriciliği üretim sistemlerini uygulamak,

b) Çiftçileri tarım arazisini ekime hazırlama bitki bakımı ve ürünün tekniğine uygun olarak hasat, harman ve depolama gibi konularda eğitmek,

c) Ekim yapılacak olan arazinin seçimini yaparak ekim için toprak işlemesi ve tohum yatağı hazırlığı yapmak,

d) Yetiştiriciliği yapılacak olan bitkinin yöreye uygun tohumluk seçimini yapmak,

e) Endüstri bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerin, çayır mera ve yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller ve tahılların yetiştirilmesinde görev almak,

f) Hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda gerekli önlemleri almak,

g) Hasat harman ve depolama yapmak,

h) Toplanan tarım ürünlerinin sınıflandırılması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemleri belirlemek,

i) Doğal kaynaklar ve iklim verilerini tarımda değerlendirmek,

j) Toprak yapısı, bitki besleme, ekoloji ve peyzaj konularında güncel bilgi ve uygulamalara hakim olmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Tarla Bitkileri Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı mesleği için “7119.06” kod olarak kullanılır iken Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tarla Bitkileri Teknisyeni Meslek Kodu “3142.61” olarak belirlenmiştir.

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