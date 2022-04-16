Tarla Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarla Bitkileri Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Tarla Bitkileri Yetiştiricisi ne iş yapar, Tarla Bitkileri Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarla Bitkileri Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarla Bitkileri Yetiştiricisi Tanımı;

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Tarla Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarla Bitkileri Yetiştiricisi Maaşları

Tarla Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tarla Bitkileri Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarla Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.07

Meslek Adı :

Tarla Bitkileri Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarla bitkileri yetiştiricisi, tarla bitkilerinin üretimi ile ilgili arazi hazırlığı, ekim, bakım, hasat işlemlerini yapan, çayır mera tesis ve ıslahı ile ilgili çalışmaları yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarla Bitkileri Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarla bitkilerinin üretim sistemlerini bilmek,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Bitki hastalıkları, bitki zararlıları, hayvan yetiştirme ve hayvan besleme ve su ürünleri yetiştiriciliği konularında temel prensipleri bilmek,

d) Bitkilerden tohum elde etme, sınıflandırma ve muhafaza yeteneğine sahip olmak,

e) Ekim hazırlığı yapmak,

f) Ekim yapmak,

g) Gübrelemek,

h) İlaçlamak,

i) Hasat yapmak,

j) Fide ve fidan üretim tekniklerinden haberdar olmak,

k) Tarımsal ürünlerin gıdaya işlenmesi süreçlerinden haberdar olmak,

l) Ürünü pazara hazırlamak,

m) Mesleğe ait eğitim faaliyetlerine katılmak,

n) Tarımın ekonomik bir uğraş olduğunu bilmek,

o) Doğal kaynaklar ve iklim verilerinin tarımda değerlendirilebileceğini bilmek,

p) Toprak yapısı, bitki besleme, ekoloji ve peyzaj konularında güncel bilgi ve uygulamalara hakim olmak,

q) Çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması bilincine sahip olmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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