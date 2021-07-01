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  3. Tarla didik didik arandı! Kazada yaralının kopan parmağını bulmak için herkes seferber oldu

Tarla didik didik arandı! Kazada yaralının kopan parmağını bulmak için herkes seferber oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, bir yaralının parmağı koptu. Ekipler tarlada uzun süre kopan parmağı aradı.

Tarla didik didik arandı! Kazada yaralının kopan parmağını bulmak için herkes seferber oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan bir kişinin ise parmağı koptu. Ekipler kopan parmağı bulmak için yoğun çaba sarf etti.

KOPAN PARMAK UZUN SÜRE ARANDI

Edirne'de meydana gelen kazada G.D. idaresindeki 22 FB 261 plakalı hafif ticari araç ile G.K'nin kullandığı 22 RH 789 plakalı otomobil, Kılıç köy çıkışında çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken bir kişinin parmağının koptuğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin bildirmesiyle bölgede kopan parmağı arama çalışmaları sürdürüldü. 

ARAMALAR SONUÇSUZ KALDI

Kazada sürücüler ile B.A, S.A, R.A, A.C. ve M.Y.U. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada yaralılardan birinin kopan parmağı olay yerindekiler ve jandarma tarafından bir süre arandı ancak neticeye ulaşılamadı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Tarla didik didik arandı! Kazada yaralanın kopan parmağını bulmak için herkes seferber oldu

Tarla didik didik arandı! Kazada yaralanın kopan parmağını bulmak için herkes seferber oldu

Tarla didik didik arandı! Kazada yaralanın kopan parmağını bulmak için herkes seferber oldu

Tarla didik didik arandı! Kazada yaralanın kopan parmağını bulmak için herkes seferber oldu

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