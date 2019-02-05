Tarla tapusu ölüme neden oldu İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde gelinin kayınvalidesini bıçaklayarak ölümüne yol açması ile sonuçlanan olayın tapu tartışmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

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