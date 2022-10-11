Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi görev tanımı nedir, Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi ne iş yapar, Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi Tanımı;

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Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi Maaşları

Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9211.07

Meslek Adı :

Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bitkisel Üretim Yapan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ile ilgili çeşitli işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çiftlik işçisi (Genel) (6130.02)?de belirtilen benzer işleri yapmakla birlikte özel bilgiye ihtiyaç gösteren buğday, arpa, çavdar, patates, kabak, şeker pancarı, keten ve kenevir gibi ürünleri elle veya motorlu araçlarla ekmek,

b) Yabani otları temizlemek,

c) İlaçlama yapmak,

d) Tarlaları sulamak,

e) Hasat yapmak,

f) Harman dövmek ve taneleri ayırmak,

g) Tahıl saplarını kümelemek ve balyalamak,

h) Pazara sürülecek ürünlerin sınıflandırılmasını, tartılmasını, paketlenmesini ve hazırlanmasını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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