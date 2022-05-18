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Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden "Sapkınlık" eğitimi! LGBT'li "Çocuklar" ele alacak, onları koruyacaklarmış!

Tarlabaşı Toplum Merkezi, LGBT üyesi olduğu düşünülen çocukların aile ve toplum baskısından kurtarılmaları için bir sempozyum gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden "Sapkınlık" eğitimi! LGBT'li "Çocuklar" ele alacak, onları koruyacaklarmış!

Cinsel eğitim adı altında LGBT propagandası yapıldığı iddia edilen Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde, LGBT üyesi "Çocuklar" için aile ve toplumdan korunma yolları konuşulacak. 24 Haziran tarihinde gerçekleşmesi beklenen organizasyon sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Söz konusu kurum eleştiri yağmuruna tutulurken, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kapatılması için çağrılar gelmeye devam ediyor.

Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden Sapkınlık eğitimi! LGBT'li Çocuklar ele alacak, onları koruyacaklarmış!

"ÇOCUKLARININ BEYNİ YIKANACAK "

24 Haziran Onur Haftası'nda "LGBTİ+ çocukları aile ve okul kıskacından nasıl korunmalı?" başlığı adı altında TTM'de yapılacak olan sempozyum sosyal medyada infiale yol açtı. "Çocukların beyni yıkanacak" yorumları artarken, kurumun kapatılması için kampanyalar başlatıldı.

Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden Sapkınlık eğitimi! LGBT'li Çocuklar ele alacak, onları koruyacaklarmış!

Konuya dair açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, “Cinsiyetsizliği yaymaya çalışan, her fırsatta toplumda bunun propagandasını yapan, bu cinsiyetsiz derneklerin tamamında olacağı gibi Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın. Bizler, bu tür cinsiyetsizlik propagandası yapan bütün vakıf ve derneklerin takipçisi olacağız.” dedi.

Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden Sapkınlık eğitimi! LGBT'li Çocuklar ele alacak, onları koruyacaklarmış!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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