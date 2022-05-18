Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden "Sapkınlık" eğitimi! LGBT'li "Çocuklar" ele alacak, onları koruyacaklarmış!

Cinsel eğitim adı altında LGBT propagandası yapıldığı iddia edilen Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde, LGBT üyesi "Çocuklar" için aile ve toplumdan korunma yolları konuşulacak. 24 Haziran tarihinde gerçekleşmesi beklenen organizasyon sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Söz konusu kurum eleştiri yağmuruna tutulurken, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kapatılması için çağrılar gelmeye devam ediyor.

"ÇOCUKLARININ BEYNİ YIKANACAK "

24 Haziran Onur Haftası'nda "LGBTİ+ çocukları aile ve okul kıskacından nasıl korunmalı?" başlığı adı altında TTM'de yapılacak olan sempozyum sosyal medyada infiale yol açtı. "Çocukların beyni yıkanacak" yorumları artarken, kurumun kapatılması için kampanyalar başlatıldı.

Konuya dair açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, “Cinsiyetsizliği yaymaya çalışan, her fırsatta toplumda bunun propagandasını yapan, bu cinsiyetsiz derneklerin tamamında olacağı gibi Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın. Bizler, bu tür cinsiyetsizlik propagandası yapan bütün vakıf ve derneklerin takipçisi olacağız.” dedi.