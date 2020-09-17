Tarlada çadır kurup kumar oynayan kişilere dev operasyon!
Kırıkkale'de boş bir araziye kurulan çadırda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde yaptıkları baskında çadırın içindeki 37 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplamda 161 bin 875 lira idari para cezası uyguladı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bağlı Kılıçlar köyünde yaşanan olayda tarım arazisinde çadır kurarak jeneratör yardımıyla kumar oynayan 37 kişiye Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan baskınla sosyal mesafe kurallarına uymadıklarından dolayı toplamda 161 bin 875 lira idari para cezası kesildi.
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17 Eylül 2020 Perşembe 12:13
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