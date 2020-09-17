Tarlada çadır kurup kumar oynayan kişilere dev operasyon!

Kırıkkale'de boş bir araziye kurulan çadırda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde yaptıkları baskında çadırın içindeki 37 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplamda 161 bin 875 lira idari para cezası uyguladı.