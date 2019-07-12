Tarlada çalışan biçerdöver alev alev yandı

Konya'nın Çeltik ilçesinde, tarlada kanola bitkisi biçen biçerdöver mekanik arızadan dolayı alev alev yandı.

Olay, Çeltik ilçesi Adakasım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Y.'ye ait tarlada kanola bitkisi biçen Yılmaz Y.'nin kullandığı biçerdöver mekanik bir arızadan dolayı alev alarak yanmaya başladı. Yılmaz Y. alevlerin büyümesi üzerine biçerdöverden atlayarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Biçerdöverden çıkan alevler tarladaki ürünlerin bir kısmının yanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA