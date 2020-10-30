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Tarlada çalışıyorlardı! Yıldırım düşmesi sonucu yaralandılar

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Çekirdekli Mahallesi'nde tarlada çalışan 4 kadın yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. 

Tarlada çalışıyorlardı! Yıldırım düşmesi sonucu yaralandılar

Olay, Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Çekirdekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada biber toplayan Suzan Avcuoğlu, Nermin Alkan, Yasemin Demirel ve Feride Umur, yağmur başlayınca bir ağacın altında beklemeye başladı. Kadınlar, sağanak yağış sonrası çalışmayı sürdürdü. Ağacın altından eşyalarını alan kadınların üzerine yıldırım düştü.

Üzerine yıldırım düşen Suzan  Avcuoğlu hafif,  Nermin Alkan, Yasemin Demirel ve Feride Umur ise ağır yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı

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