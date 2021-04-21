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Tarlada domuz sürüsüyle karşılaşan çiftçi şaşkına döndü

Diyarbakır'da tarlada çalışan çiftçi, yavruları olan domuzları görmesiyle şaşkına döndü.

Tarlada domuz sürüsüyle karşılaşan çiftçi şaşkına döndü

Sur ilçesi Mermer Mahallesi Ambarçayı mevkiinde çiftçilik yapan bir vatandaş, traktörü ile tarlada zirai ilaçlama yaptığı sırada 5 yavrusu olan domuz sürüne rastladı. Domuz sürüsünü gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Şaşkınlığı kameraya da yansıyan vatandaş, domuz sürüsünün karanlıkta kaybolmasıyla kayıttan çıktı, geriye ise ilginç anlar kaldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tarlada domuz sürüsüyle karşılaşan çiftçi şaşkına döndü

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