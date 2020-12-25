Tarlada fenalaşan çocuğu korona zannettiler, tecavüzcüsünden hamile kaldığı ortaya çıktı!

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. 40 yalında ve 4 çocuk babası bir adamın 3 yıldır tecavüzüne uğrayan E.Ö., koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hamile olduğu öğrenilince gerçek ortaya çıktı. E.Ö. 15 yaşında olduğu sırada, babasının görevli olduğu su deposunun vanasını açmak için depoya girdiğinde 4 çocuk babası İsmail Arzık tarafından tecavüze uğradı. 3 yıl boyunca devam eden tecavüz ve cinsel istismar, genç kızın tarlada çalışırken rahatsızlanması üzerine ortaya çıktı.

3 YILLIK TECAVÜZE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTLİK KARARI

Henüz 15 yaşındaki çocuğa ilk olarak vana açmaya gittiği su deposunda tecavüz eden zanlı 3 yıl boyunca da "Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm" şeklindeki tehditlerle tecavüze devam etti. Tarlada çalışırken rahatsızlanınca koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye götürülen E. Ö.'nün hamile olduğu ortaya çıktı. İsmail Arzık gözaltına alınırken, hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan Arzık ise avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, adli kontrolle serbest bırakıldı.

'MAĞDURUN TAHLİYEYE İTİRAZ HAKKI YOK'

Ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu'nun defalarca tekrar tutuklanması için dilekçe vermesine rağmen "Mağdurun tahliyeye itiraz hakkı yok" denilerek olumsuz yanıt verildi.

İsmail Arzık'ın katılmadığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına, mağdur kızın anne ve babası ile avukatları, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temsilcileri katıldı.

ÇOCUĞU DÜŞÜRMESİNİ İSTEDİ

Duruşmada ilk tecavüzten sonra tehditlerden korkusuna diğer tecavüzlere de boyun eğdiğini anlatarak, hamile olduğumu öğrenince, 'çocuğu düşür' dediğini anlattı.

Baba Ş. Ö. ise "Sanığın kardeşi İsmail Arzık, hastaneye giderek, şikayeti geri çekmesi için kızımı tehdit etmiş" dedi. Anne S. Ö'de, "Bu adam ciğerimi yaktı, kızıma 3 yıl boyunca tecavüz etti. Cumhurbaşkanımızdan Adalet Bakanımızdan bizi yakan ateşe bir su atılmasını istiyorum" dedi.