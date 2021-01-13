'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' sözü bir atasözümüzdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 7. olağan kongresine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan söz arasında 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' atasözünü kullandı. Ardından vatandaşlar sözün anlamını araştırmaya başladı. Peki; Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı nedir? TDK...

TARLADA İZİ OLMAYANIN HARMANADA YÜZÜ OLMAZ ANLAMI NEDİR?

Tarlasını sürüp çapalamayan, gübrelemeyen ondan yüz güldürücü ürün elde edemez.

İşine kendini vermeyen ondan verim alamaz.

TARLADA İZİN OLMAYANIN HARMANADA YÜZÜ OLMAZ NE DEMEK?

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı, bir kişi çalıştığı iş için emek vermiyorsa ve ciddiye almıyorsa, ondan hiçbir hayır gelmez demektir.

TARLADA İZİN OLMAYANIN HARMANADA YÜZÜ OLMAZ TDK,

TDK'ya göre, bir işte çalışmayan insan, para da kazanamaz ve geçimini sağlayamaz. Çalışmayan, emek vermeyen ve zaman harcamayan kimseler, karşılığında bir gelir elde edemez. Bu tür insanlar, ne kendilerine ne de başkalarına bir fayda sağlamazlar.