Ellon Musk en zenginler listesinde geriledi! Bir günde 14 milyar dolar kaybettiTarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı nedir TDK?Tuğba Ekinci'den İbrahim Tatlıses'e büyük sürpriz! Kırmızı elbisesi ile yine nefes kesecek!Başörtülü kadınları hedef almıştı: RTÜK'ten, Fikri Sağlar'ın o sözlerine ceza!Arda Güler kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?Prof Dr. Oğuztürk noktayı koydu: CoronaVac'ın etkisi yüzde yüz!Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon: Üçlü toplantının detaylarını anlattıReal Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Kedicik Tülay Kumaşçı'dan Adnan Oktar'a övgü dolu sözler!İç çamaşırıyla sevgilisinin kocasına yakalanmıştı! Ölümle biten yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı nedir TDK?

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı nedir TDK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında söylediği 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' atasözünün anlamı bir hayli ilgi gördü. Peki; Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı nedir? İşte Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz TDK anlamı...

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı nedir TDK?

'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' sözü bir atasözümüzdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 7. olağan kongresine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan söz arasında 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' atasözünü kullandı. Ardından vatandaşlar sözün anlamını araştırmaya başladı. Peki; Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı nedir? TDK...

TARLADA İZİ OLMAYANIN HARMANADA YÜZÜ OLMAZ ANLAMI NEDİR? 

  • Tarlasını sürüp çapalamayan, gübrelemeyen ondan yüz güldürücü ürün elde edemez.
  • İşine kendini vermeyen ondan verim alamaz.

TARLADA İZİN OLMAYANIN HARMANADA YÜZÜ OLMAZ NE DEMEK?

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı, bir kişi çalıştığı iş için emek vermiyorsa ve ciddiye almıyorsa, ondan hiçbir hayır gelmez demektir. 

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı nedir? Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz TDK

TARLADA İZİN OLMAYANIN HARMANADA YÜZÜ OLMAZ TDK,

TDK'ya göre, bir işte çalışmayan insan, para da kazanamaz ve geçimini sağlayamaz. Çalışmayan, emek vermeyen ve zaman harcamayan kimseler, karşılığında bir gelir elde edemez. Bu tür insanlar, ne kendilerine ne de başkalarına bir fayda sağlamazlar.

 

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT