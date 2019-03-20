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Tarlada ölü bulundu 

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Hasan Savran (75), çalışmak için gittiği tarlasında ölü bulundu.

Tarlada ölü bulundu 

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Hasan Savran (75), çalışmak için gittiği tarlasında ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesinin kırsal Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Savran, sabah saatlerinde çalışmak için tarlasına gitti. Savran geri dönmeyince, yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, gittiği tarlada, Savran'ın cesediyle karşılaştı. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Savran'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

DHA

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