Tarladan halka satış tanzime rakip oldu

Tarladan halka satış yapan bir firmanın piyasanın yüzde 30-40 altında sattığı bakliyat, kuru yemiş ve baharat gibi ürünler satış noktası önünde kuyruklar oluşturdu.

Marketlerde meyve sebze ve bakliyat fiyatlarında fahiş zamlar dinmek bilmezken yurt genelinde tarladan halka satış yapan bir firmanın piyasanın yüzde 30-40 altında sattığı bakliyat, kuru yemiş ve baharatlar satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Direk üreticisinden aldığı ürünleri, aracı kullanmadan tüketici ile buluşturan firma, kısa sürede Türkiye'de genelinde 29 farklı ilde satış noktası oluşturdu. Satış noktalarının içi ise adeta ana baba günü. Vatandaşlar ucuz ürünleri satın almak için birbiri ile yarıştı.

Sivas'ta bulunan satış noktasının sorumlu müdürü Murat Baydar, yaptığı açıklamada aracı firma kullanmadıkları için düşük fiyatlarda satış gerçekleştirdiklerini belirtip, "Alım satımlarda aracı firma kullanmayınca ucuza satış yapabiliyorsunuz. Biz satış noktamızda şuanda bunu yapıyoruz. Türkiye'de de 29 vilayette aynı şekilde satış gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimiz fiyatı marketlere kıyasla yüzde 30-40 daha ucuz. Biz yaptığımız ticaretten memnunuz. Hükumetimizin oluşturacağı bakliyata yönelik tanzim satış noktaları bizleri de memnun eder. Bizim yaptığımız satışlar ve hükumetimizin kuracağı tanzim satış noktaları ile artan fiyatlar normal seviyeye çekilecektir. Firmamızın satış yaptığı noktalarda diğer marketlerin de fiyatlarını geri çektiğini duyuyoruz. Buda bizi mutlu ediyor. Her kasa başında 20-30 kişi sıra bekliyor. Bu yoğunluk bizi de yoruyor. Ancak fazla çalışarak talebe cevap vereceğiz. Yaklaşık 300'e yakın ürünümüzde bu fiyatlardan satışlarımız tüm satış noktalarımızda sürecek" dedi.

Müşteriler ise yaptıkları açıklamada sırada beklemek zorunda kalsalar da fiyatlardan çok memnun olduklarını beklemeye değdiğini söylediler.

Kaynak: İHA