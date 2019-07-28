Tarlaları talan eden domuzlar avcıların hedefi oldu

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Güzelköy ve çevresinde mısır tarlalarına dadanan domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi. Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlardan ürünleri korumak için gece nöbetine kalan köylüler, dana gibi iki domuz vurdu. Oldukça büyük olan domuzlar görenleri şaşırttı.

Aydın çiftçisinin tarlada en büyük sıkıntısının domuzlar odluğunu ve bu yıl yakın zamanlarda görülmemiş bir domuz popülasyonu yoğunluğu olduğunu belirten köylüler ürünleri korumak için kendi aralarında nöbet sistemi kurmaya başladı. Köşk Güzelköy sakinlerinden İsa Süzer domuzların tarıma verdiği zararın sadece Aydın bölgesinde milyonlara ulaştığını belirterek sıkıntının her geçen gün arttığını belirtti.

Tarım açısından bol yağışlı bir yıl geçirdiklerini ve toprak veriminin de gayet güzel olduğunu belirten köylüler, "Yağışlar güzel oldu. Suyumuz da var. Ancak domuzlardan dolayı ürün alamaz hale geldik. Girdiği tarladan karnını doyurup gitse hiç canımız yanmayacak. Bir gecede onlarca dönüm ekili alanı talan ediyor. Bu nedenle domuz nöbeti tutmaya başladık. Biz denk gelirse vuruyoruz ama bölgede geniş çaplı bir sürek avı yapılmaz ise bu yıl incirler de ciddi zarar görür" dedi.

Kaynak: İHA